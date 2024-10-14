Чипов для ускорителей вычислений не хватает на всех

Графические процессоры NVIDIA продолжают бить рекорды популярности среди корпоративных клиентов. Бум ИИ и не думает сбавлять обороты, что играет на руку компании. На днях конгломерат Morgan Stanley организовал собрание инвесторов, на которых стали известны масштабы спроса.

Так, фабрики TSMC будут полностью загружены работой на ближайший год, а все имевшиеся запасы GPU Blackwell были распроданы. Основными потребителями выступили такие техногиганты, как AWS, CoreWeave, Google, Meta, Microsoft и Oracle.

Чрезвычайно высокий спрос на чипы NVIDIA нового поколения расширит и без того огромную долю "зеленых" на рынке ускорителей вычислений. В 2025 году ожидается резкий рост продаж данных устройств компанией Дженсена Хуанга.

В марте текущего года NVIDIA представила GPU B200 и "суперчип" GB200 Grace, представляющий собой склейку из двух B200 и 72-ядерного CPU на базе ARM. Новая графическая архитектура позволила значительно повысить производительность при работе с гигантскими моделями ИИ, одновременно заметно снизив энергопотребление вычислительных систем.

В августе NVIDIA призналась, что ей пришлось столкнуться с низким процентом выхода годной продукции при производстве GPU Blackwell для ускорителей вычислений. В связи с этим компании потребовалось доработать некоторые этапы процесса их изготовления. Несмотря на возникшие сложности, NVIDIA рассчитывает нарастить объемы выпуска, отгрузив в четвертом квартале текущего года GPU на миллиарды долларов.