По FPS в играх GeForce RTX 5080 окажется еще дальше от топа

Проведенное исследование, заключающееся в сравнении конфигураций различных моделей NVIDIA GeForce с 700-й по 4000-ю серию, показало, что будущий предфлагман GeForce RTX 5080 на самом деле является ничем иным, как "повышенной в звании" GeForce RTX 5070.

Вышедшая в 2013 году GeForce GTX 780 имела 86% от количества CUDA-ядер, имевшихся в более топовом GeForce GTX Titan. Постепенно 80-я модель получала все меньше, и в 4000-й линейке GeForce RTX 4080 наделили только 59% от вычислительной мощности GeForce RTX 4090.

Но NVIDIA решила пойти еще дальше, присвоив GeForce RTX 5080 всего лишь 49% от суммы потоковых процессоров GeForce RTX 5090. К примеру, у GeForce RTX 3070 данный показатель равен 56%. То есть GeForce RTX 5080 — на самом деле является, максимум, GeForce RTX 5070, если не GeForce RTX 5060 Ti.

На это указывает также то факт, что GeForce RTX 5080 в два и более раза отстает по производительности от GeForce RTX 5090. А ведь примерно во столько же GeForce RTX 4070 медленнее, чем GeForce RTX 4090.

Таким образом, получается, что в отсутствие конкуренции со стороны "красного" лагеря NVIDIA решила еще сильнее сдвинуть вниз новую линейку видеокарт, по сравнению с предыдущими, одновременно максимально дистанцировав её от флагмана.

Ввиду чего прирост производительности от обновления на новое поколение оказывается не так сильно выражен. Поэтому энтузиастам придется раскошелиться на GeForce RTX 5090, способную показать всю мощь архитектуры Blackwell.