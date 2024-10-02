Она опережает предшественницу практически по всем параметрам

Согласно октябрьскому обновлению статистики Steam, GeForce RTX 4060 на всех парах мчится в топ-1, чтобы стать самым массовым графическим ускорителем среди ПК-геймеров.

Учитывая динамику прироста популярности за месяц, эта средне-бюджетная модель из линейки GeForce RTX 4000 уже скоро может подвинуть GeForce RTX 3060 с первого места, доказав, что преимущество в технологиях и скоростных характеристиках превалирует над бо́льшим объемом памяти.

Первую тройку по динамике прироста пользователей заняли по порядку GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070. В то же время происходит активный отказ от использования GeForce RTX 1650 ввиду откровенно слабого GPU для новейших игр и малого количества VRAM, которого уже не достаточно для запуска последних AAA-хитов, например God of War: Ragnarök.

Успех GeForce RTX 4060 легко объясняется наличием у нее сразу множества достоинств, затмевающих GeForce RTX 3060. Это и гораздо более скромный TDP в 115 Вт, дающий возможность использовать недорогие БП, и повышенная производительность GPU, увеличивающая FPS на 15-20%.

А также поддержка технологии DLSS 3.5 Frame Generation + Ray Reconstruction, с которыми частота кадров взлетает в 2 раза без существенных искажений картинки. Даже, наоборот, Ray Reconstruction устраняет различные артефакты, например, мерцающие решетки в играх.

В свою очередь GeForce RTX 3060 может похвастаться 192-битной шиной памяти и 12 ГБ VRAM, расширяющими возможности нейросетей. К сожалению, графический процессор данной видеокарты не позволяет в полной мере использовать её в высоких разрешениях, где такой объем был бы кстати.

Поэтому и GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060 нацелены больше на 1080p, где последняя может вполне адекватно работать до выхода игровых проектов следующего поколения. Таким образом, при сравнимых ценах выбор потребителя падает на GeForce RTX 4060.