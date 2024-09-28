Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Стивен Спилберг предпочитает клавиатуру и мышь вместо геймпадов
Режиссера можно отнести к категории "тру" ПК-геймеров

Известного американского режиссера Стивена Спилберга, создателя множества кассово успешных и культовых картин, можно считать настоящим ПК-геймером, поскольку он категорически не признает контроллеры консолей, предпочитая использовать старую добрую комбинацию из клавиатуры и мыши.

В основном потому, что Спилберг любит играть в шутеры. Режиссер оказал некоторое воздействие на развитие данного жанра игр путем участия в разработке Medal of Honor 1999 года.

Стартовый проект серии основывался на конценции и сюжете, созданном им после работы над фильмом "Спасти рядового Райана". В настоящий момент клон Medal of Honor в лице Call of Duty бьет рекорды популярности.

Также Спилберг предпочитает одиночные игры, но обязательно под управлением "трушных" способов управления. Однажды ему предложили попробовать Uncharted, на что режиссер заявил: "я не могу играть на контроллерах, я играю только на клавиатуре и мыши".

Таким образом, Стивен Спилберг являет ярким примером олдфажного ПК-геймера, который ценит точность и скорость прицеливания в шутерах, и не готов пользоваться примитивными джойстиками с автоматическим наведением.

#гейминг #стивен спилберг
Источник: techspot.com
1
Показать комментарии (1)
REDMAGIC запускает продажи своего игрового планшета Nova за пределами Китая
Lynk&Co и Meizu выпустили специальный геймерский электромобиль Z10 STARBUFF
Сообщается об очередной волне сокращений в Activision Blizzard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hyundai и Kia отказываются от Android Auto и будут иметь интегрированную систему с Samsung
1
NVIDIA пытается сэкономить на GeForce RTX 5080, сделав стартовую цену ниже, чем у GeForce RTX 4080
9
Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
5
В России прошли испытания дрона "Гортензия", способного уничтожить Abrams выстрелом из РПГ
3
Серия Honor Magic 7 дебютирует уже в следующем месяце
+
Samsung Galaxy S26 получит значительный прирост производительности
1
Intel, по её мнению, нашла причину нестабильности процессоров 13-14-го поколений
10
По данным NICB, воры не хотят угонять электромобили из-за сложности взлома и систем отслеживания
+
Microsoft выпускает ISO-образы ознакомительной редакции Windows 11 24H2
4
Honor анонсирует свой новый телефон с повышенной прочностью — Honor X9c
+
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
10
Азербайджанская компания Deftech представила беспилотник нового поколения
+
DARPA разрабатывает беспилотник, способный поднимать груз до 35 тонн
2
Новый электролит обещает создать экологически чистые аккумуляторы
+
3-й патч ПК-версии God of War: Ragnarok вносит исправления связанные с использованием VRAM
1
Сотрудники Ubisoft планируют провести забастовку 15–17 октября из-за изменений в удаленной работе
+
Выход iOS 18.0.1 уже не за горами и в ней будут исправлены ошибки
+
Ученые считают, что на карликовой планете Церера может существовать жизнь
5
Forbes: Первые дроны-базуки ВС РФ были замечены в районе Угледара
+
С августа 2023 года 1,6 млн россиян перешли с Gmail на Xmail
+

Популярные статьи

Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
64
Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России
9
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
1
Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
16
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
56
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
15
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
86
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
7
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
14
Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок
6

Сейчас обсуждают

lewile
23:26
Куда большая жесть это что есть люди которые ради портов готовы переплачивать в 2.5 раза....
В Россию везут партию BMW M5 седьмого поколения
lighteon
23:25
Когда-то с этим делом я мощно переборщил. Жалко моя коллекция железок не дожила до сегодняшних дней, можно было тонну контента по ней расписать...
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
roman123
23:25
Если бы вы сейчас выбирали матплату для i3-12100, то какую бы модель выбрали в диапазоне цен 7000-9500 руб, чтобы при необходимости в будущем можно было на ней использовать и i5-12400? Разгоны не план...
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
lighteon
23:24
На момент написания материала у меня на руках была она, HD 7790 2Гб и 8600 GT. 8600 GT в этой материнке почему-то не стартовала, а HD 7790 2Гб слишком избыточна, поэтому остался на той самой затычке
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
Dimkovski
23:21
Никто в 2006 году уже не играл в 800x600. Ну и карта - говно. Тогда все брали 6800Ultra
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
Макси Эйчи
23:21
Слава богу на 10тке. Когда 11 стабилизируют 11-той дадут 1 или 2 года и предложат вин 12... А потом ещё 10 лет будут бсодами терроризировать людей. Вывод: обновления для мазохистов)))
Обновление KB5043145 для Windows 11 вызвало волну проблем: синие экраны и постоянные перезагрузки
lighteon
23:15
Athlon 64 3200+ тоже разные были. На другой материнской плате с чипсетом nForce 3 и ядром Venice я его разгонял до 2,6ГГц при 2Гб ОЗУ... Но ядро Venice и на 939 сокете было... https://www.old-games.ru...
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
Дмитрий Шульгин
23:15
И когда у вас время есть для игр..
Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России
Ди Бу
23:12
Построить центр обучения ИИ :)
Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
l33t_h4x00r
23:04
Почему тогда там продаются и дешевые вещи и процы , и телефоны и что угодно ? Если все так кучеряво , то брали бы от миддл-топов и выше
Кому нужен смартфон за 200 000р, и почему большая часть функций у флагманов остаётся не востребована
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем