Режиссера можно отнести к категории "тру" ПК-геймеров

Известного американского режиссера Стивена Спилберга, создателя множества кассово успешных и культовых картин, можно считать настоящим ПК-геймером, поскольку он категорически не признает контроллеры консолей, предпочитая использовать старую добрую комбинацию из клавиатуры и мыши.

В основном потому, что Спилберг любит играть в шутеры. Режиссер оказал некоторое воздействие на развитие данного жанра игр путем участия в разработке Medal of Honor 1999 года.

Стартовый проект серии основывался на конценции и сюжете, созданном им после работы над фильмом "Спасти рядового Райана". В настоящий момент клон Medal of Honor в лице Call of Duty бьет рекорды популярности.

Также Спилберг предпочитает одиночные игры, но обязательно под управлением "трушных" способов управления. Однажды ему предложили попробовать Uncharted, на что режиссер заявил: "я не могу играть на контроллерах, я играю только на клавиатуре и мыши".

Таким образом, Стивен Спилберг являет ярким примером олдфажного ПК-геймера, который ценит точность и скорость прицеливания в шутерах, и не готов пользоваться примитивными джойстиками с автоматическим наведением.