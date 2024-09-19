Смартфон пятилетней давности все также летает, как и на момент своего выхода

На днях корпорация Apple выпустила глобальное обновление прошивки iOS для своих смартфонов iPhone. Довольно популярная 11-ая модель также не осталось в стороне, поскольку она несет на борту все еще довольно быстрый SoC A13 Bionic. "Купертиновцы" с недавних пор начали обновлять свои устройства, ориентируясь именно на вычислительную производительность чипов, а не на год выпуска iPhone.

Многие опасались, что iPhone 11 слишком стар для новейшей версии iOS, больше заточенной под современные iPhone 15 и iPhone 16, и не рискнули устанавливать iOS 18 на него во избежание возникновения различных проблем.

Однако, как показали реальные тесты от энтузиастов, iOS 18 абсолютно свободно и легко крутится на смартфоне пятилетней давности, также, как и 17-ая версия. Прямые замеры в Antutu даже показали символический прирост производительности в 3,3%. iPhone 11 в iOS 17 набирает 743933 баллов, а в iOS 18 уже 768381 баллов.

Таким образом, свежайшая на данный момент версия iOS может абсолютно смело рекомендоваться всем желающим опробовать новые функции ОС. А их довольно много, например теперь при помощи FaceID можно заблокировать доступ к любому приложению. Также отныне доступны: установка видеозаписи на паузу, смена цвета иконок, скрытие приложений, научный режим калькулятора и многое другое.

В целом, iOS 18 стало одним из самых значимых обновлений с точки зрения привнесения новых удобных возможностей. Отказываться от них нет никакого смысла, поэтому все владельцы iPhone 11 могут ознакомиться с ними прямо сейчас. Тем более, что это не только не принесет тормозов в систему, но и, наоборот, повысит скорость ее работы.