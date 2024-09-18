Процессорам для ПК отныне ничего не угрожает

В последние недели корпорация Intel находилась буквально на волоске от тотального забвения, следствием чему явилась крайне неразумная политика в отношении ее дальнейшей деятельности. Множество принятых планов не достигли намеченной цели, больно ударив по финансовой составляющей компании.

Однако, Intel относится к тому типу предприятий, которые именуют "to big to fail". То есть спасать его будут любой ценой, поскольку экономика США и всего мира практически напрямую зависят от положения дел в Intel. Миллионы серверов, оставшиеся без должной поддержки, могли бы привести к обрушению цивилизации, а геймеров охватил бы хаос о того, что им пришлось бы перейти на AMD.

Если говорить прямо, то на этой неделе совет директоров Intel принял положение о необходимости достижения трех основных целей — усиление роли своих фабрик, оптимизации расходов для достижения экономии в 10 млрд долларов и фокусировке на технологии x86 параллельно с продвижением в области ИИ.

Кроме того, объявлено многомиллиардное соглашение с Amazon Web Services, а также решено приостановить строительство производственных объектов в Германии и Польше и сделать упор на наращивание мощностей в США.

Пожалуй наиболее важным изменением стало выделение подразделения Intel Foundry в самостоятельную структуру. После завершения процесса отделения оно станет независимой дочерней компанией с собственной финансовой отчетностью. Это позволит Intel увеличить производительность и эффективность своих фабрик для удовлетворения потенциального огромного спроса со стороны корпоративных клиентов.

В целом, остается только порадоваться за Intel и пожелать ей всяческих успехов. Что, как можно заметить по движениям на фондовом рынке, уже происходит. На фоне новости об отделении Intel Foundry стоимость акций "синего" лагеря взлетела более, чем на 10%.