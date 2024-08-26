Так как ее разработчик проявляет чрезмерную активностью при формировании патчей

Создатель ядра Linux, Линус Торвальдс заявил, что сожалеет о принятии файловой системы Bcachefs в состав ядра. Причиной этому является нарушение ее разработчиком регламента по выпуску новых версий Linux Kernel.

Кент Оверстрит проявляет излишнюю активность, продолжая отправлять патчи для своего творения, не относящиеся только к исправлению ошибок. Правила же четко говорят о том, что на этапе формирования релиз-кандидата ядра внесение новых возможностей замораживается и допускается лишь исправление критичных багов, причем длина кода должна быть ограничена 100 строками.

Вместо этого Линус Торвальдс наблюдает бесконечный поток свежих правок для Bcachefs уже тогда, когда ядро почти готово. Новые изменения состоят из более, чем 1000 строк, и не могут быть оперативно протестированы, поэтому существует большая вероятность их деструктивного влияния на стабильность других частей ядра Linux.

Торвальдс заявил, что никто в здравом уме не использует Bcachefs, так как она чрезвычайно нестабильна. Ни один крупный дистрибутив Linux не применяет её по умолчанию. И, если не будет соблюдаться регламент приема исправлений, то, вероятно, файловой системы Bcachefs не должно быть в ядре.

Оверстрит парировал данное высказывание, сказав, что его ФС демонстрирует бо́льшую надежность, чем BTRFS. А патчи нужны для получения большей стабильности, чем у XFS и EXT4. По слова разработчика Bcachefs, сбои в ядре могут привести разве что к перезагрузке, но если глюкнет файловая система, то данные будут безвозвратно испорчены, а это надо пресекать на корню.