Microsoft запрещает разделять Xbox Series S и Xbox Series X

В настоящий момент на рынке присутствуют три программно-аппаратные платформы, способные запускать современные ААА-игры с повышенным уровнем качества — это PC, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

И, если на первых двух разработчики выпускают свои творения зачастую одновременно или с некоторой разницей во времени, то в случае с Xbox они начинают сомневаться в необходимости вообще создавать отдельную версию под нее.

Причиной этому оказалась глобальная ошибка Microsoft, когда она решила создать две версии консоли, обычную высокопроизводительную или более слабую, ориентированную на геймеров с ограниченным бюджетом.

И, если на первых порах Xbox Series S еще хватало для ААА-проектов, то с массовым распространением Unreal Engine 5 и его техническим совершенствованием бюджетная консоль превратилась в тыкву, не способную обеспечивать хоть сколь-либо вменяемый FPS.

Вследствие этого фанатам Xbox пришлось еще 3 месяца ждать Baldur's Gate 3 после её релиза на PS5, пока Larian Studios занималась "оптимизацией".

Сейчас ситуация повторяется, но уже в случае с Black Myth: Wukong, в первые дни разошедшейся тиражом в 10 млн копий. Сообщается, что Game Science находится в контакте с Microsoft, чтобы они совместными усилиями смогли подогнать игру под возможности Xbox Series S.

К сожалению, редмондцы не позволяют разделять обе версии консоли, поэтому владельцы Xbox Series X не получают игры своевременно из-за слабой Xbox Series S.

Многие разработчики начинают скептически относиться к необходимости релиза своих тайтлов на консоль от Microsoft ввиду слабых продаж на данной платформе. Затраты на переработку по итогу могут просто не отбиться, поэтому проще вообще отказаться от Xbox.