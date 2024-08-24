Умопомрачительный результат для встроенной графики

Повышенная стоимость квадратного метра заставляет многих экономить в том числе и на пространстве для ПК, и прибегать к выбору компактных мини-компьютеров, которые занимают не так много места. К сожалению, игровая производительность традиционных "кубических" моделей может быть серьезно ограничена, но не в случае с новейшими мобильными APU Ryzen AI.

Небезызвестная у нас компания SOYO решила в числе первых опробовать новые чипы от AMD, создав мини-ПК под своим брендом. Пока это предварительная версия, поэтому часть портов ввода-вывода не работает, как положено. Однако, это не касается платы с железом, где "все пучком".

Используемый в SOYO S9 AI процессор Ryzen AI HX 370 включает в себя мощнейшее графическое ядро Radeon 890M, построенное на базе архитектуры RDNA 3.5. Сам CPU содержит 4 ядра Zen 5 и 8 ядер Zen 5c. Кроме того, на материнской плате могут быть распаяны 16, 32 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Тестирование в современных, наполненных графикой, игровых проектах класса ААА показало, что SOYO S9 AI без проблем выдает в них более 60 FPS. А тот же Starfield или Red Dead Redemption 2 "летают" с более, чем 75 FPS. Конечно, не обошлось без снижения настроек и включения FSR, но результат все равно гораздо лучше, чем на встройках Intel.

Таким образом, мини-ПК на базе AMD Ryzen AI способны не только на работу в приложениях, на и могут скрасить досуг путем запуска даже последних игр 2024 года. Фактически, их графические возможности почти достигли уровня GeForce GTX 1060.