Флагманская видеокарта от AMD выдает меньше FPS, чем народная от NVIDIA

В настоящий момент на рынке игровых графических ускорителей присутствуют два противоборствующих лагеря в лице AMD Radeon и NVIDIA GeForce. И второй является лидером в этой гонке, а первый, к сожалению, отстает по технологичности.

В обычном рендере, без применения новейших графических функций, Radeon еще способен более-менее тягаться с GeForce аналогичной стоимости. Однако при задействовании той же трассировки лучей производительность "красных" падает ниже плинтуса.

Например, это можно заметить по вышедшей на днях Black Myth: Wukong. Последние тесты видеокарт в данном ААА-проекте показывают, что NVIDIA GeForce полностью доминируют над AMD Radeon при включенном RT.

Так, дорогая флагманская Radeon RX 7900 XTX умудряется проигрывать бюджетной народной GeForce RTX 4060. В разрешении 1920x1080, на средних настройках, с активированной трассировкой лучей, RX 7900 XTX выдает максимум 62,1 FPS, а RTX 4060 демонстрирует 63,9 FPS.

Что уж говорить про менее мощные модели от AMD. Даже Intel Arc A750 будет побыстрее, чем новейшая Radeon RX 7600 XT, стоящая заметно дороже.

Выходит, что прохождение последних высококлассных игр с реалистичным уровнем визуализации возможно исключительно на NVIDIA GeForce последнего поколения. А адептам "трехбуквенной" остается лишь отключать волшебные лучи и наблюдать картофельную графику.