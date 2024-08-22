Причина в чрезвычайно низкой энергоэффективности процессора Google Tensor G4

Google во всю готовится к выпуску в продажу своих смартфонов Google Pixel 9, основанных на фирменном чипе Tensor G4. Многие пользователи испытывают симпатию к продукции данной корпорации, поскольку считают её эталоном Andoid-устройства и противовесом Apple iPhone.

В настоящий момент тестовые образцы Pixel 9 уже рассылаются блогерам и техно-порталам для того, чтобы они осветили новинку со своих точек зрения и создали соответствующую информационную среду в момент релиза устройства.

К сожалению, обзорщики начали сталкиваться с непреодолимыми препятствиями при попытке исследовать возможности Pixel 9. Так, оказалось, что Google заблокировала установку на девайс бенчмарков Geekbench, PCMark и 3DMark.

Причем не только из магазина приложений Play Store. Обход с использованием сторонних источников также не работает, поскольку при инсталляции APK-файла возникает ошибка о несовместимости. Очевидно, Google пытается всеми способами скрыть факт чрезвычайно низких показателей производительности мобильного процессора Tensor G4.

Последний под нагрузкой теряет половину своей вычислительной мощности вследствие низкой энергоэффективности, поэтому может значительно проигрывать конкурентам. Получается, что геймерам следует игнорировать Pixel 9, если в приоритете стоит получение высокого FPS в играх.