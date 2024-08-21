Сегодня стало известно, что новейшие процессоры Intel Core Ultra 200 появятся на полках магазинов 17 октября.
Однако свежие результаты синтетических тестов топового Core Ultra 9 285K не способствуют тому, чтобы в обозначенную дату во весь опор нестись к торговой точке за вожделенным CPU.
Так, чистая однопоточная производительность Core Ultra 9 285K соответствует 3450 баллов в бенчмарке Geekbench 6, а многопоточная — 22997 баллов. Для сравнения, Core i9-14900K набирает 3084 и 20753 балла.
Получается, что ожидаемый будущий процессорный король обходит модель текущего поколения, которой скоро исполнится год, всего лишь на жалкие 11,9% и 10,8%, исходя из уровня распараллеливания вычислений.
Это откровенно говоря слабый прирост просто для смены CPU, а для замены платформы вообще никуда не годится.
Даже AMD с её Ryzen 9000 умудрилась показать 15%-е превосходство над Ryzen 7000, причем менять сокет для получения данного ускорения совершенно не обязательно. Как и с случае с переходом с Core i9-12900K на Core i9-13900K, при котором пользователь получает 13,4% прибавку.
В общем, можно сказать, что сознательно совершать "прыжок" с Raptor Lake-S на Arrow Lake-S не имеет практически никакого смысла. И становится все вероятнее полный разгром Core Ultra 200 в играх выходящим(и) перед ними Ryzen 9000X3D.