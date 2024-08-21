Новинка показывает незначительный прирост относительно предыдущего поколения

Сегодня стало известно, что новейшие процессоры Intel Core Ultra 200 появятся на полках магазинов 17 октября.

Однако свежие результаты синтетических тестов топового Core Ultra 9 285K не способствуют тому, чтобы в обозначенную дату во весь опор нестись к торговой точке за вожделенным CPU.

Так, чистая однопоточная производительность Core Ultra 9 285K соответствует 3450 баллов в бенчмарке Geekbench 6, а многопоточная — 22997 баллов. Для сравнения, Core i9-14900K набирает 3084 и 20753 балла.

Получается, что ожидаемый будущий процессорный король обходит модель текущего поколения, которой скоро исполнится год, всего лишь на жалкие 11,9% и 10,8%, исходя из уровня распараллеливания вычислений.

Это откровенно говоря слабый прирост просто для смены CPU, а для замены платформы вообще никуда не годится.

Даже AMD с её Ryzen 9000 умудрилась показать 15%-е превосходство над Ryzen 7000, причем менять сокет для получения данного ускорения совершенно не обязательно. Как и с случае с переходом с Core i9-12900K на Core i9-13900K, при котором пользователь получает 13,4% прибавку.

В общем, можно сказать, что сознательно совершать "прыжок" с Raptor Lake-S на Arrow Lake-S не имеет практически никакого смысла. И становится все вероятнее полный разгром Core Ultra 200 в играх выходящим(и) перед ними Ryzen 9000X3D.