Высокая частота ОЗУ не всегда означает более высокую производительность

Многие пользователи, не разбирающиеся в компьютерных комплектующих считают, что чем выше частота, тем лучше. Однако данное утверждение косвенно справедливо разве что для CPU и GPU, но ни в коем случае не для оперативной памяти.

На самом деле важна комбинация из частоты и таймингов, которые указываются на коробке и самой плашке. Высокие задержки способны превратить самый мощный ПК в дохлую клячу, не способную запускать игры с действительно высоким FPS. Ну или, как минимум, потенциал остального железа не раскроется до конца.

В чем наглядно убедились специалисты из Tech YES City, к которым в руки попал Ryzen 5 9600X. Они решили воспользоваться ситуацией и провести подробный сравнительный тест ОЗУ с разной частотой и таймингами в играх. Как известно процессоры AMD в целом более привередливы к RAM, чем Intel, поэтому испытания на "красном лагере" более показательны.

Наибольший разрыв между разными конфигурациями DDR5 был обнаружен в Balgur's Gate 3, где DDR5-6200 CL28 смогла на 20,7% обогнать DDR5-7800 CL38. Превосходство последней в частоте на 26% не помогло ей, а наоборот, из-за "конских" таймингов она уступила казалось бы более медленной сопернице.

Дело в том, что пропускная способность не всегда способствует росту FPS, поскольку её и так хватает с запасом для прокачки данных. А вот задержки напрямую влияют на то, насколько RAM будет тормозить всю систему. Поэтому существует некая золотая середина по частоте для того или иного CPU, после которой эффективнее снижать тайминги, чем наращивать мегагерцы.

Процессоры с 3D-кешем гораздо менее чувствительны к типу ОЗУ, что отражается в 8%-й разнице между DDR5-6200 CL28 и DDR5-6200 CL38. Даже самая медленная и дешевая DDR5-4800 отличается от DDR5-7800 всего на 1,4% при использовании CPU с индексом X3D, поэтому продвинутые геймеры, выбирающие Ryzen 7 7800X3D, экономят в том числе и на оперативной памяти.