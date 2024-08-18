Рабочие задачи охотнее вертятся на открытой ОС

Продажи Ryzen 9000-й серии идут уже несколько дней, а в это время различные новостные ресурсы публикуют результаты производительности новинок в тех или или иных бенчмарках. Phoronix решили приобщиться ко всеобщему празднику, сравнив производительность флагманского Ryzen 9 9950X в Linux и Windows 11.

За основу были взяты дистрибутив Ubuntu 24.04 LTS и Windows 11 Pro, а качестве тестовых приложений выбраны в первую очередь официальные исполняемые файлы, чтобы исключить влияние компиляторов на итоговые результаты. Суммарное же количество прогнанных бенчмарков, опубликованных на OpenBenchmarking.com, достигло 73.

Игровой и графический софт не попал на испытания, так как в противном случае сравнительные цифры были бы искажены различиями в реализациях API и драйверов. В общем и целом, после завершения всего цикла среднеарифметические результаты получились следующими: Ryzen 9 9950X в Linux набирает 15,4 балла против 13,98 баллов в Windows 11.

Таким образом, топовый CPU AMD в свободной ОС оказался на 11,1% быстрее, чем в поделии от "мелкомягких". Разумеется, данный расклад относится к рабочим задачам, а не к играм. Впрочем, это не умаляет достижений Ryzen 9 9950X, поскольку для геймеров он избыточен, но отлично подходит для различных расчетов специалистам, которые любят Linux.

Также на диаграмме можно заметить 14,4%-ное превосходство Ryzen 9 9950X над предшественником в виде Ryzen 9 7950X. В WIndows разрыв сокращается до 10,5%, что еще раз подтверждает большую оптимизированность Linux для серьезных задач по сравнению с Windows.