Прирост FPS в новом поколении процессоров AMD оказался довольно скромным

Геймеры всего мира с нетерпением ожидали выхода процессоров AMD Ryzen 9000-й серии, дабы вкусить значительный прирост частоты кадров по сравнению с предшествующим поколением. Многие не торопились с покупкой Ryzen 7000, чтобы в впоследствии не кусать локти и-за напрасно выкинутых денег.

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Однако, судя по последним тестам обеих линеек CPU в современных играх, все оказалось не так, как предсказывали оголтелые фанаты "красного лагеря", а дважды подумавшие перед приобретением новинок в итоге оказались в выигрыше.

Прямое сравнение популярнейших Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 9600X показало, что последний опережает предка всего лишь на жалкие 1,47%, о чем говорит среднеарифметический результат замера FPS в десяти ААА-проектах.

В определенных играх, например в Cyberpunk 2077, "древний" Ryzen 5 7600X идет вровень с Ryzen 5 9600X, показывая незначительность превосходства Zen 5 над Zen 4. А кое-где, как в той же Horizon Forbidden West, "старичок" обходит Ryzen 5 9600X.

В общем, получается, что для геймеров апгрейд на новые CPU не имеет смысла. Даже GeForce RTX 4090 не получает практически никакого буста от смены процессора, что уж говорить про менее производительные модели видеокарт.

Таким образом, со стороны AMD в очередной раз произошел прогрев её адептов на бесполезную трату финансовых ресурсов, когда вместо изначальной покупки быстрого камня геймеры по пять раз меняют CPU внутри платформы.