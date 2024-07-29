Вендоры стремятся избежать затоваривания складов перед выходом GeForce RTX 5000-й серии

Несмотря на кажущееся обилие запасов видеокарт GeForce RTX 4000-й серии в магазинах, действительная картина мира не видна глазу рядового потребителя, и уже скоро рынок может накрыть глобальный дефицит.

Различные источники сообщают, что вендоры столкнулись с существенным сокращением предложения компонентов для производства графических ускорителей. В первую очередь это касается малого объема поставляемых GPU AD104 и A107, используемых в народной GeForce RTX 4060 и довольно популярной 4070.

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NVIDIA переориентировала арендованные мощности TSMC на выпуск еще большего количества ускорителей вычислений, вследствие нескончаемого роста спроса на них среди крупных корпоративных клиентов. Кроме того, последние партии видеопамяти GDDR6X оказались бракованными, что поставило под угрозу всю цепочку поставок видеокарт. Но это была кратковременная проблема, которая была быстро решена.

В целом, наблюдается тенденция на постепенное снижение выпуска всей GeForce RTX 4000-й серии, так как они не приносят NVIDIA такого дохода, как рынок ИИ. Также данным действием компания избавляется от излишков продукции, которая может скапливаться на складах.

Аналитики предрекают скорый рост цен на видеокарты, вследствие возникшего дефицита. А значит, вероятно, стоит поторопиться с приобретением желанной модели. Тем более, что летом стоимость компьютерных комплектующих традиционно находится на низком уровне.