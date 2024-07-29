Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Запасы деталей для производства видеокарт сокращаются — GeForce RTX 4060 может не хватить на всех
Вендоры стремятся избежать затоваривания складов перед выходом GeForce RTX 5000-й серии

Несмотря на кажущееся обилие запасов видеокарт GeForce RTX 4000-й серии в магазинах, действительная картина мира не видна глазу рядового потребителя, и уже скоро рынок может накрыть глобальный дефицит.

Различные источники сообщают, что вендоры столкнулись с существенным сокращением предложения компонентов для производства графических ускорителей. В первую очередь это касается малого объема поставляемых GPU AD104 и A107, используемых в народной GeForce RTX 4060 и довольно популярной 4070.

реклама

NVIDIA переориентировала арендованные мощности TSMC на выпуск еще большего количества ускорителей вычислений, вследствие нескончаемого роста спроса на них среди крупных корпоративных клиентов. Кроме того, последние партии видеопамяти GDDR6X оказались бракованными, что поставило под угрозу всю цепочку поставок видеокарт. Но это была кратковременная проблема, которая была быстро решена.

В целом, наблюдается тенденция на постепенное снижение выпуска всей GeForce RTX 4000-й серии, так как они не приносят NVIDIA такого дохода, как рынок ИИ. Также данным действием компания избавляется от излишков продукции, которая может скапливаться на складах.

Аналитики предрекают скорый рост цен на видеокарты, вследствие возникшего дефицита. А значит, вероятно, стоит поторопиться с приобретением желанной модели. Тем более, что летом стоимость компьютерных комплектующих традиционно находится на низком уровне.

#nvidia #geforce #gpu #видеокарта #rtx #gddr6 #gddr6x #4070 #4060 #rtx 1000
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Поставщики: в преддверии выхода RTX 5000 карты RTX 4000 столкнулись с дефицитом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сразу три разведывательных БПЛА навели ракету Х-38МЛ на базу ВСУ в Херсонской области
1
У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
6
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
39
Новая версия БМПТ "Терминатор" для защиты от Abrams и других танков стала оснащаться ПТРК "Атака-Т"
+
Китайские контрактные производители чипов отдают предпочтение заказам соотечественников
+
Мост, который в Казахстане ждали со времен СССР, построят к концу 2024 года
+
Pixel 9 Pro XL появился в19-минутном видео на YouTube
+
Xyber представила свой настольный компьютер в стиле автомобиля Tesla Cybertruck
+
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
+
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
Tesla утверждает, что установкой и снятием «удлинителя хода» для Cybertruck может заниматься только фирменный сервис
3
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
3
Windows 11 получила обновление, которое расширит функции «Проводника»
1
Vivo представила в Китае смартфон Y37 5G на MediaTek Dimensity 6300
+
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
ВС РФ начали перехватывать видеосигнал с дронов ВСУ и наводить на точку управления артиллерию
+
Xiaomi 15 Ultra получит двухслойный OLED-дисплей и 24 ГБ оперативной памяти
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
3

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
329
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
9
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
28
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
3
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
57
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
2
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
7
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
41
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
13

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
22:50
И да с какого перепуга клоун проткнутый dlss качество стало равно xess высокое качество.там делитель 1.5 в твоем говне .в ультра качестве 1.3 -чушка ты обоссаная,ты даже это не знаешь.тупорылый ублюдо...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Колючка
22:49
В каком году открыли велосипед?
Как работает электричество и когда оно было изобретено
Иван Горыныч
22:49
МОНОВЛАСТЬ без моноидеи деньги на ветер
У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
ЧВК Вагнер 1
22:41
Укрохрюк во всей своей красе . "Вагнера" вас имели и будут дальше иметь . Шашлык из свиней все любят . Фабы и Тосы помогают его приготовить .
В ЧВК Вагнер объяснили, что произошло на минувшей неделе в Республике Мали
RandomXP
22:40
За то 5700XT можно взять за 13000р и при бюджете 60 000 останется на норм проц, мать, память.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
kilobait3
22:39
вова предоставил им все козыри. двигатели, технологии. а ведь вчера штаты не могли и до кубы долететь. интересно вова как зеля будет бежать или примет смерть за всех других кто сбежит?
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
REY_B_
22:37
Злые языки утверждают, что фуфло всё это. - Скажите "спасибо" Маску, с его микроспутниками, и всяким там "индусам", которые превращают джунгли в пылящие до стратосферы пустыни.
В Чили ведётся строительство самого большого в мире телескопа — есть захватывающие фото
REY_B_
22:36
Ага! - И производить из этого электричества алюминий для новых банок!
Инженеры MIT научились получать водородное топливо из алюминиевых банок, морской воды и кофеина
REY_B_
22:33
Пипец... Для начала следует понять, что Наука ничего не изобретает. - Она лишь открывает то, что было "изобретено Вселенной". Увы, из "людей 21 века", это понимают совсем немногие. "Люди 21 века" вооб...
Как работает электричество и когда оно было изобретено
glavhyilo
22:27
украину уже докалывают щас дурик.
В ЧВК Вагнер объяснили, что произошло на минувшей неделе в Республике Мали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем