Производительность архитектуры Zen 5 вне конкуренции

Новейшие процессоры от AMD продолжают демонстрировать невероятный уровень производительности, снося всех на своем пути. Выяснилось, что они имеют неплохой потенциал разгона в условиях экстремального охлаждения.

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Так, на прошедшем мероприятии China Joy в Китае придворный оверклокер ASUS China под ником Tony Yu продемонстрировал всю мощь продвинутой архитектуры Zen 5.

Заручившись поддержкой высококачественных комплектующих и расходников, он смог выжать из Ryzen 9 9950X целых 55327 баллов в популярном бенчмарке Cinebench R23.

Это новый, официально зарегистрированный, абсолютный мировой рекорд производительности, занесенный в таблицу HWBot.

Таким образом, был побит предыдущий результат в 50843 балла, который был получен профессионалом разгона Safedisk на Ryzen 9 7950X.

Начав с частоты в 5 ГГц, Tony Tu постепенно добрался до 6,5 ГГц. Даже применение жидкого азота едва сдерживало жар от CPU. В конце-концов, камеры зафиксировали итоговые цифры.

Ранее стало известно, что разгон Ryzen 9 9950X с базовых 5,7 до всего лишь 6 ГГц повышает его производительность в Geekbench на внушительные 27%. Поэтому многие с нетерпением ждут возможности самостоятельно распробовать новый флагман от AMD.