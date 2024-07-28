Она позволит построить миниатюрный системный блок на базе последних APU Ryzen

Компания ASrock славится экспериментаторским подходом к построению материнских плат, особенно для процессоров от AMD. В этот раз на свет родился продукт для довольно специфической аудитории, которой необходимо построить как можно более компактную сборку ПК на базе APU Ryzen 8000-й серии.

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mini-ITX форм-фактор (17x17 см) сочетается с рядом изменений, направленных на возможность установки платы в mini-ITX корпуса.

Так, был произведен отказ от монтажа не только массивных, но и вообще любых радиаторов. Также, задняя планка подверглась уменьшению по ширине с 4,4 до 2,5 см, что сочетается с существующих стандартом.

Разъемы DIMM заменены на SO-DIMM "лежачего" типа, как в ноутбуках. Это дает экономию при разводке компонентов на текстолите и дополнительно сокращает высоту системы в месте установки модулей.

Кроме прочего, можно заметить наличие коннектора для внешнего блока питания, что может быть важно для DIY-проектов или для максимальной миниатюризации ПК.

PCI-E x16 порта в X600TM-ITX нет, но он здесь и не нужен, так как данная материнская плата предназначена для работы с APU Ryzen, имеющими достаточно производительную встроенную графику, и внедрение дискретного решения значительно увеличило бы громоздкость системы.

Что касается прочих характеристик то X600TM-ITX поддерживает до 96 ГБ ОЗУ DDR5-6400+ и имеет на борту: 2 x M.2 2280 для SSD, 1 x M.2 2230 для Wi-Fi / Bluetooth, 1 x DP, 2 x HDMI (по одному на разных гранях), 1 x Ethernet, 1 x 3,5" аудиоразъем и 4 x USB.