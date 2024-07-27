Производитель всеми силами отстраняется от замены "бракованных" CPU

В последнее время зарубежные технические издания пестрят заголовками о массовом выходе из строя процессоров Core 13-го и 14-го поколения, что подкрепляется статисткой и заявлениями крупных игровых студий, использующих данные CPU в своей работы.

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Как сообщает ресурс "Wccftech", Intel решила полностью отстраниться от выполнения гарантийных обязательств в отношении нерабочих камней. Никакой отзывной компании проводиться не будет, так как это противоречит бизнес-модели компании. Также не планируется остановка продаж, как того хотят особо буйные граждане.

А между тем рост недовольства флагманскими процессорами Core продолжает набирать обороты. Потребители, мягко говоря, в гневе, и требуют соблюдения RMA в отношении сбойных ЦП. Intel сжалилась и немного снизала градус неадеквата путем заявления о выпуске обновления микрокода CPU, который, как ожидается, позволить, наконец, успокоить владельцев последних.

В среде продвинутых оверклокеров ходит мнение, что вся эта шумиха с неисправностями топовых Core была вызвана стремительной деградацией, но не чипов, а знаний пользователей в отношении того, как нужно правильно настраивать процессоры для получения одновременно высокой производительности и абсолютной стабильности.

Современные потребители слишком обленились и уже не в состоянии даже "покурить мануалы", дотрагиваясь своими руками до "unlocked desktop CPUs for enthusiasts". На месте Intel, вероятно, следовало бы всем недовольным указать на Celeron и Pentium, которые не горят "из коробки", и которых они на самом деле достойны.