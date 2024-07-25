Поскольку данные покупатели являются по большей части экономными пользователями

Согласно последнему отчету Consumer Intelligence Research Partners, в настоящий момент на рынке смартфонов происходят некоторые перемены. Слабые продажи iPhone 15, по сравнению с результатами предыдущей модели, подкосили Apple, возлагавшей большие надежды на новинку.

Косвенно причиной этому стало практически полное отсутствие новшеств. Обладатели предыдущих версий iPhone не видят огромного технического прогресса, поэтому не спешат расставаться с денежными средствами.

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Однако, гораздо более важным фактором рухнувших продаж iPhone 15 стало массовое перетекание пользователей Android на экосистему Apple. Количество выбравших iPhone вместо Android в 2024 году взлетело на 17%, таким образом динамика роста яблочных юзеров скаканула в два раза, по сравнению с прошлым годом.

Так почему же Apple недовольна, ведь армия её фанатов стремительно пополняется? Оказывается, что непритязательные бывшие пользователи Android не так зависят от необходимости в обязательном порядке иметь самую распоследнюю модель iPhone.

То есть они могут совершенно спокойно купить даже iPhone 11, и его им будет за глаза. Данный кластер пользователей продолжает здраво смотреть на финансовую сторону при смене мобильного девайса и ценит наличие у последнего такой характеристики, как отличное соотношение цены и качества.

В общем, усилившаяся миграция пользователей Andoid-смартфонов на iPhone вредит Apple, так как данный процесс взвинчивает продажи устаревших моделей от купертиновцев, а не высокомаржинального последнего iPhone.