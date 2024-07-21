Ведущий бренд ОЗУ для ПК вывел на рынок флагманские планки DDR5 с профилями EXPO для процессоров Ryzen 7000-9000

Абсолютно все ПК-энтузиасты, достойные считаться гуру в своем деле, в курсе, что процессоры AMD как никто другой зависят от высокой производительности подсистемы памяти. Компания G.Skill также об этом осведомлена, поэтому на радость адептам "красного лагеря" выпускает супертоповые комплекты ОЗУ, оснащенные профилем AMD EXPO.

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Новинка получила наименование Trident Z5 Royal Neo EXPO DDR5-8000. Она относится к высокобюджетной серии ОЗУ G.Skill, ориентированной на зажиточных пользователей. Хотя понятие AMD и расточительство пересекаются нечасто, умная трата денег свойственна поклонникам "трехбуквенной".

И "циганский наряд" в данном случае лишь дань моде, главное — высочайшая производительность оперативной памяти, что также актуально для усиления и так огромных преимуществ X3D-процессоров в играх. В общем, для геймеров, желающих получить максимум FPS в последних ААА-проектах — это "топчик".

Ленивым юзерам Trident Z5 Royal Neo EXPO DDR5-8000 также непременно зайдет, поскольку встроенный профиль AMD EXPO позволит не париться насчет ручного разгона. Достаточно выбрать необходимый пункт в меню, нажать "Enter", "Save" и перезагрузиться. Остается лишь позаботиться о том, чтобы и прочие компоненты ПК могли поддерживать столь высокочастотную RAM.

Касательно характеристик, задержки новинки составляют CL38-48-48-127, а емкость варьируется между привычной 2x16 GB и новомодной 2x24 GB. В продаже Trident Z5 Royal Neo EXPO DDR5-8000 ожидается примерно в августе, но данных о стоимости пока нет. Впрочем, учитывая премиальный статус серии Royal, для ее приобретения придется потратить не один десяток тысяч рублей.