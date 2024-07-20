Легендарный набор инструкций 3DNow! увеличивал производительность игр конца 90-х на CPU от AMD

В 1998 году на рынок вышел процессор AMD K6-2 для конкуренции с Pentium II. Он содержал новый набор инструкций 3DNow!, призванный увеличить производительность CPU в операциях с вещественными числами. А, поскольку данные операции широко использовались в 3D-графике, то FPS в играх также повышался.

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Невысокая пропускная способность RAM не позволила "красным" камням превзойти "пни", но применение 3DNow! значительно сократило отставание от последних в 3D-играх второй половины 90-х. Например, шутер Unreal, прародитель Unreal Engine, использовал инструкции AMD.

Как и Quake II, в котором отключение 3DNow! приводило к 35%-ному падению FPS, а при активации инструкций CPU AMD могли идти в ногу с Pentium II.

Через несколько месяцев Intel представила свой набор инструкций SSE, как ответ на 3DNow! Они стали стандартом в ПО и играх, и были реализованы в Athlon XP. Поэтому 3DNow! стала, фактически, ненужной и в последствии была удалена из процессоров серии FX.

Теперь же AMD решила убрать 3DNow! из компилятора LLVM для своих CPU. Что, впрочем, не лишено смысла, поскольку в настоящий момент существуют гораздо более функциональные и эффективные заменители.