Компания "Форэс" готова заплатить солидную сумму тому, кто собьет первый F-16

Конфликт на Украине продолжается, и НАТО, судя по последним действиям, не намерена снижать градус эскалации. Скорее, наоборот, организация пытается усилить давление на Россию путем поставок все более тяжелых видов вооружения.

Так в этом году Украина должна получить 24 американских самолета F-16, хотя изначально руководство страны просило Запад о предоставлении не менее, чем 300 единиц. Вероятно, в НАТО посчитали данные запросы слишком расточительными для своего бюджета, поскольку стоимость одного самолета составляет от 35 до 55 млн долларов.

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Впрочем, бойцы ВС РФ имеют все средства для оперативного уничтожения истребителей. А для дополнительного поднятия моральной составляющей и внесения соревновательного духа в дело обезвреживания ВСУ различные предприятия РФ предлагают посильную спонсорскую помощь.

Так, исполнительный директор компании "Форэс" Илья Потанин заявил, что за сбитие бойцами ВС РФ истребителей F-15 и F-16 компания будет выплачивать денежные суммы. За первый ликвидированный экземпляр полагается вознаграждение в 15 млн рублей. Источник сообщает, что первая партия из шести F-16 прибудет в Украину этим летом.