По сравнению с результатами продаж предыдущего поколения за аналогичный период

До выхода iPhone 16 осталось всего пара месяцев, поэтому Apple стремится сократить запасы iPhone 15. И, по всей видимости, данная задача становится для купертиновцев все сложнее, так как они изо всех сил пытаются остановить падение продаж текущей версии смартфона.

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Хотя, реализация предыдущих актуальных iPhone помогает поддерживать приемлемый уровень спроса, ситуация может усугубиться по мере приближения релиза iPhone 16.

Согласно исследованию Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), продажи iPhone 15 за последние три квартала уступают показателям, которые в свое время демонстрировал iPhone 14. Четыре модели iPhone 15 суммарно обеспечили только 67% от общего объема сбыта смартфонов Apple.

Для сравнения, доля iPhone 14 в аналогичный период составляла 79%. Топовый iPhone 15 Pro Max показал лучший результат в 22%, но это не больше, чем у iPhone 14 Pro Max. Популярность флагмана можно объяснить желанием пользователей опробовать перископический зум-объектив с тетрапризмой, который есть только в iPhone 15 Pro Max.

Доля всех iPhone 14 среди проданных устройств составила 17%, а iPhone 13 — 11%. Несмотря на то, что аналитики предрекают iPhone 16 вялый спрос, Apple сообщила поставщикам о производстве более 90 млн единиц только в этом году. В новой линейке iPhone 16 Pro может стать хитом, учитывая наличие тетрапризменного объектива.