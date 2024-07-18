По словам потенциального будущего американского президента, покровительство Тайваня со стороны США в скором времени может перейти на платную основу

Акции крупнейшего производителя кремниевых чипов TSMC, расположенного на Тайване, в среду упали на 2,4%. Данное снижение стало реакцией фондового рынка на речь Трампа, в которой он заявил о том, остров обязан оплачивать оборонные услуги Соединенных Штатов.

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Видение Трампа в корне отличается от того, что ранее озвучивал Байден. Последний гарантировал Тайваню защиту в случае нападения со стороны Китая. Трамп же, как бизнесмен, считает, что США в этом отношении ничем не отличается от страховой компании, которая должна получать доход.

"Тайвань ничего нам не дает. Он очень богат, потому, что забрал весь наш бизнес по производству микросхем. Мы никогда не должны были этого допускать", — заявил Трамп.

Строительство фабрики TSMC в Фениксе, штат Аризона

Идея вторжения Китая на остров широко обсуждалась в администрации текущего президента. Подобное развитие событий стало бы абсолютно разрушительным для американской экономики.

В этой связи был принят ряд законопроектов, направленных на стимулирование развития внутреннего производства чипов. Большая часть выделенных средств досталась Intel, а TSMC получила 11,6 млрд долларов на строительство трех заводов в штате Аризона.

Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, и только военная помощь США сдерживает его. В случае победы Тампа на президентских выборах поддержка штатов может перейти в более транзакционную форму, что может повлечь за собой непредвиденные последствия развития конфликта.