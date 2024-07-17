Максимальная рабочая температура чипов Arrow Lake установлена на отметке в 105 градусов Цельсия

Как известно, так называя величина Tjmax — это максимальная допустимая рабочая температура процессора, после достижения которой он начинает сбрасывать частоту. Подобный механизм дросселирования или троттлинга призван защитить кристалл от выхода его из строя вследствие чрезмерного нагрева.

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Источник Jaykihn сообщает, что готовящиеся к выходу CPU семейства Arrow Lake и Pather Lake будут иметь Tjmax, равную 105 °C, что на 5 °C выше, чем у предшественников. Повышение лимита температуры обусловлено переходом на более совершенный высокоплотный техпроцесс TSMC N3B. Для сравнения, у Ryzen 9000-й серии, построенных на узле N4P, Tjmax составляет 95 °C.

Также источник поделился сведениями о напряжениях и токах CPU и GPU. Напряжение VccCore было повышено с 1,72 В до 1,77 В, а вольтаж GPU вырос с 1,5 В до 1,52 В. Максимальные токи процессоров с разблокированным множителем увеличились на 13-21%, до 347 А, 65-ваттных — на 5-18%, до 294 А, а 35-ваттных — на 49-79%, до 194 А.

Таким образом, получается, что греться топовые Arrow Lake-S будут еще сильнее, чем Core i9-13900K и Core i9-14900K. Причиной этому, очевидно, является повышенная тепловая плотность из-за уменьшения физического размера ядер.

Рост Tjmax приведет к усложнению эффективного отвода тепла от процессора, а, значит, большее распространение могут получить СЖО с водоблоком типа Direct-Die, самодельные чиллеры, охладители на элементах Пельте и даже старые добрые фреонки.