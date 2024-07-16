Калифорнийский производитель задает новый стандарт емкости SSD в высокопроизводительных игровых системах

Компания Western Digital без лишнего шума и пыли анонсировала 8 ТБ версию своего высокопроизводительного твердотельного накопителя WD Black SN850X, являющегося конкурентом топовым SSD от Samsung.

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WD Black SN850X заслуженно входит в список лучших дисков для игровых ПК, благодаря высоким скоростям чтения-записи. Так, что его можно с успехом использовать и в консоли PlayStation 5. И, если ранее модель была ограничена емкостью в 1, 2 и 4 ТБ, то теперь геймерам можно позабыть о необходимости разбивки системы по нескольким дискам, поскольку WD Black SN850X начал предлагаться и с объемом в 8 ТБ.

Стоимость флагманской версии без радиатора составит внушительные $849,99, а с радиатором все $899,99. На самом деле, ценовая политика WD здесь вполне адекватная, так как за эти деньги пользователь получает отличные скорости чтения и записи, равные 7200 МБ/c и 6600 МБ/с соответственно, а также вдвое больший TBW, чем у 4 ТБ модели.

Кроме того, в наличии 5-летняя гарантия и низкая вероятность преждевременной поломки за счет именитости бренда и использования качественных деталей.

Таким образом, Western Digital опередила Samsung и вырвалась вперед среди производителей SSD, предложив геймерам достаточно дискового пространства для размещения своей игровой библиотеки. Впрочем, для прожженных фанатов южно-корейского вендора удвоенный объем вряд ли станет решающим фактором сменить накопитель.