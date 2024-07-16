Чипсет B840 для материнских плат AM5 начального уровня окажется хуже, чем A620

Как известно, ранее AMD представила чипсеты X870 и X870E для материнских плат высокого уровня, которые предлагают обязательную поддержку PCI-E 5.0 и USB4. Теперь же, в преддверии выхода процессоров Ryzen 9000-й серии, настал черед презентовать более массовые модели B840 и B850.

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B850 по классике будет способен разгонять CPU и RAM, поэтому станет наиболее ходовым у пользователей, выбирающих комплектующие по критерию "цена / производительность". USB4 нет, только USB 3.2, а PCI-E 5.0 для GPU может присутствовать в зависимости от воли вендора. Для накопителей же PCI-E 5.0 заявлен.

А вот младший чипсет B840 обделили даже PCI-E 4.0, оснастив его исключительно PCI-E 3.0. Довольно спорный шаг со стороны AMD, учитывая ценовое позиционирование материнских плат B840 и повальное урезание PCI-E линий бюджетных видеокарт, плоть до x4. Разгон ЦП здесь также отключен, но это уже традиция со времен A320.

Единственным спасением для владельцев плат на B840 может стать задействование линий PCI-E 5.0 из процессора. В противном случае AMD ждет разгром со стороны компьютерного сообщества за использование устаревших технологий без предложения альтернативы.

Что интересно, предыдущий набор микросхем начального уровня в лице A620 предлагал PCI-E 4-й версии. И, в целом, возникают серьезные сомнения, а будут ли вендоры разводить PCI-E 5.0 из CPU в B840, если даже в более старшем B850 это оставлено на усмотрение производителя.