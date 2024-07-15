В конце этого месяца AMD начнет продажи десктопных первенцев на архитектуре Zen 5

От даты релиза Ryzen 9000-й серии нас отделяет всего пара недель, о чем официально заявляют зарубежные розничные продавцы, забивающие свои склады новыми процессорами. 31 июля двери торговых заведений откроются, и покупатели ринутся сметать с полок. продукцию "красного лагеря".

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Всего на старте будет доступно четыре модели: 6-ядерный Ryzen 5 9600X, 8-ядерный Ryzen 7 9700X, 12-ядерный Ryzen 9 9900X и флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X.

Что качается стоимости новинок, то AMD озвучит её на следующей неделе, чтобы предварительно собрать отзывы тестировщиков и не дать Intel преимущества с ценообразованием Core Ultra 200.

Слухи о TDP 120 Вт в Ryzen 7 9700X не подтвердились. Данный CPU, как и Ryzen 5 9600X, получит стандартный лимит в 65 Вт. Ryzen 9 9900X, в свою очередь, будет потреблять 120 Вт, а Ryzen 9 9950X — 170 Вт.

По предварительным тестам, Ryzen 9 9700X (вероятно, при ручном расширении лимита TDP) предложит уровень производительности в играх, как у Ryzen 7 7800X3D. А Ryzen 9 9950X в разгоне на 40% обойдет Core i9-14900K в профессиональных приложениях.