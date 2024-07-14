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Razg0n
ДНК станет основой для накопителей будущего, позволяя хранить больше информации в том же объеме
Компактные азотистые основания должны заменить привычную двоичную систему

Количество генерируемых в мире данных непрерывно растет, с каждым годом увеличиваясь на 20%. Только в 2023 их объем превысил 1 200 000 000 терабайт. Вместе с тем, массовое внедрение ИИ привело к экспоненциальному росту новой информации, и её нужно где-то размещать.

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Даже самые современные SSD и жестки диски уже не в состоянии объять необъятное ввиду абсолютно неэффективной структуры на основе конденсаторов и полевых транзисторов. Поэтому компания Genomika совместно с Каунасским технологическим университетом запустила проект, получивший название DNA Microfactory for Autonomous Archiving (DINAMIC).

Его целью стало создание накопителя на основе ДНК, который должен значительно превзойти традиционные решения по надежности, плотности хранения данных, высокой отказоустойчивости и экономической выгоде производства.

Деньги на проект выделяет Еврокомиссия, заинтересованная в разработке новых прорывных технологий. По заявлению одного из основателей Genomika, использование ДНК для размещения информации дополнительно позволит сократить затраты воды на охлаждение ЦОД, а также уменьшит потребность в редкоземельных металлах для создания SSD.

Исследователи планируют заменить нули и единицы на четыре азотистых основания (цитозин [C], гуанин [G], аденин [A] и тимин [T]). ДНК, которая развивалась и совершенствовалась миллиарды лет, значительно компактнее традиционных цифровых носителей. Поэтому человечество должно скопировать эффективные природные технологии, так как оно все глубже погружается в информационную эпоху.

#ssd #hdd #днк #хранение данных #genomika
Источник: tomshardware.com
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