Судя по спецификациям предстоящий игровой "монстр" от NVIDIA должен значительно превзойти топ предыдущего поколения

Графические ускорители, называемые в простонародье видеокартами, развиваются огромными темпами, чего не скажешь про центральные процессоры. Индустрия искусственного интеллекта жаждет все более мощных GPGPU, ну а геймерам подавай как можно больше FPS.

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Корпорация NVIDIA, в отличие от AMD, идет в ногу со временем, и готовится уже в считанные месяцы представить свой новейший видеоускоритель — GeForce RTX 5090, который сместит GeForce RTX 4090 с насиженного трона. И судя по уплывшим спецификациям будущая новинка должна "порвать" предшественницу, по крайней мере по части производительности в играх.

По последней информации GPU GB202 получит внушительную частоту в 2,9 ГГц, что на 30% больше, чем в AD102. Количество CUDA-ядер также взлетит на десятки процентов, достигнув немногим менее 24576 единиц, против жалких 16384.

Важнейшим нововведением станет использование памяти GDDR7 с фантастической пропускной способностью в 1,5 ГБ/с, что в полтора раза выше, чем у GeForce RTX 4090. Также можно отметить более широкую 448-битную шину и повышение объема VRAM с 24 до 28 ГБ. Последнее изменение особенно актуально, так как даже позапрошлогодние игры порой с трудом укладываются в 24-гигабайтный лимит.

В целом, GeForce RTX 5090 выглядит как очень существенное обновление относительно текущего флагмана NVIDIA. И с выходом нового фаворита зажиточных геймеров прошлый мгновенно отправится на свалку истории.