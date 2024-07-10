Новые ПК от ASUS в малом форм-факторе демонстрируют отличную производительность за счет высокоэффективных CPU на базе Meteor Lake

Мини-ПК прочно вошли в нашу жизнь как заменители монструозных Full-Tower корпусов. В современном мире использовать полноформатные компьютеры стало практически бессмысленно. Они потребляют огромное количество энергии и занимают драгоценное место в помещении. Поэтому многие все больше мигрируют на компактные ПК.

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Одним из лучших их представителей, безусловно, всеми признана линейка ASUS NUC, являющая собой эталон качества и продуманности с точки зрения инженерии. Каждая деталь выполнена так, чтобы, будучи собранной в единое устройство, соответствовать премиальному статусу последнего.

С точки зрения производительности новая линейка NUC 14 также подтянулась. Свежие реальные тесты новинки показывают, что по производительности в реальных повседневных задачах она может успешно конкурировать с таким десктопным монстром, как Core i5-13600K.

Серфинг в Интернете при помощи браузера Google Chrome происходит точь-в-точь также быстро, как и на обозначенном CPU. А, поскольку листание web-страниц является, фактически, основным видом деятельности среднестатистического пользователя, то он не заметит разницы между ASUS NUC 14 Pro Plus и мощным настольным ПК.

Добавляем сюда гораздо менее высокий TDP, компактность и стильный внешний вид, и на выходе получаем ультимативное решение для 90% задач. А в оставшихся 10% имеем уровень Core i5-12600K. В целом, скоростные показатели Core Ultra 9 185H, использующегося в ASUS NUC 14 Pro Plus, только радуют, в том числе и потому, что в играх встроенная графика Intel Arc 8-Core догоняет GeForce GTX 1650.