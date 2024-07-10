По скорости в однопотоке будущий народный CPU от AMD оказался быстрее текущего флагмана от Intel

До выхода процессоров Ryzen 9000-й серии осталось всего несколько недель, и компьютерные энтузиасты всего мира с нетерпением ожидают данное событие. Вместе с тем, периодически попадающая в сеть информация о производительности новинок только подогревает к ним интерес.

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Так, сегодня утекли цифры касательно четырех моделей новой линейки — Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X. Проведенные тесты в бенчмарке Geekbench 6 показали, что самый младший камень на архитектуре Zen 5 по скорости на одно ядро опережает топовый Core i9-14900K.

Ryzen 5 9600X набрал 3172 балла, против 3089 у синего флагмана. Кроме того, будущий народный CPU обошел также и Ryzen 9 7950X, став, таким образом, быстрее всех Zen 4. Есть вероятность, что расширение лимитов TDP позволит Ryzen 5 9600X вплотную приблизиться и к Ryzen 7 7800X3D в играх.

Дата выхода Ryzen 9000 предварительно намечена на 31 июля, но AMD пока не делала официальных заявлений касательно цен.

Версия с деактивированной встроенной графикой в лице Ryzen 5 9500F с высокой долей вероятности сможет повторить показатели Ryzen 5 9600X, а значит в ближайшей перспективе однопоточная производительность Core i9 Raptor Lake будет доступна за примерно 15 тысяч рублей.