В Интернете появилась таблица с характеристиками будущих чипсетов Intel от H810 до W880

Дата выхода материнских плат на чипсетах Intel 800-й серии стремительно приближается, сопровождаясь различными утечками. Так на днях в сеть попали подробные сведения о характеристиках наборов микросхем от H810 до W880.

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По данным источника jaykihn0, модель H870 покинет рынок, вероятно, ввиду малой востребовательности у пользователей и, в целом, повторения функционала B860. Вместе с тем, на прилавки вернется чипсет W880, предназначенный для использования в рабочих станциях. Он похож на Z890, но не может разгонять CPU по множителю и шине. Зато W880 может похвастаться поддержкой технологий ECC и vPro.

Для более выгодных бизнес ПК с точки зрения цены и производительности подойдет урезанный вариант в лице Q870. Потеря 4-х линий PCI-E 4.0 и нескольких USB портов не так критична, но может способствовать удешевлению сборки.

Чипсет B860 традиционно поставляется с заблокированным разгоном процессора, но возможностью оверклокинга RAM. После сокращения части опций в базе все равно остается достаточный запас линий PCI-E 4.0 и как минимум два 20-гигабитных порта USB 3.2.

Самый младший чипсет H810 может довольствоваться USB 3.2 на 10 Гбит/с, 16-ю линиями PCI-E 5.0 для видеокарты, а также 8-ю линиями PCI-E 4.0 для M.2 SSD-накопителей и разъемов PCI-E x1. Ну и, конечно, максимум двумя слотами ОЗУ без возможности повышения частот.