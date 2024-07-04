Устаревший процессор, стоимостью в 20 раз ниже современных решений, продемонстрировал отличную производительность в играх

Хотя цены на процессоры продолжают снижаться, в ультра-бюджетном сегменте до сих пор сложно найти модель с приемлемой производительностью, достаточной для прокачки графического ускорителя среднего уровня.

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Однако, братья китайцы уже все предусмотрели и выпустили в продажу очередной хит в лице Xeon E5-2637 V4. Несмотря на наличие всего лишь 4 ядер и 8 потоков, данный камень без проблем вывозит народную GeForce RTX 3060 во всех современных играх.

Отечественный блогер НостальжиПК провел собственное исследование и подтвердил готовность процессора ко всем ААА-проектам. Так, в свежей Senua’s Saga: Hellblade II указанный CPU обеспечил вполне комфортные 50-60 PFS с DLSS в режиме качество. Ровный график фреймтайма и почти полная загрузка видеокарты явились результатом высокой производительности Xeon E5-2637 V4.

Для сравнения возможностей Xeon E5-2637 V4 с привычными решениями был проведен тест с участием популярного Ryzen 5 7500F в Horizon Forbidden West. Здесь невооруженным глазом можно заметить очевидное равенство обоих участников.

Оба процессора выдали под 60 FPS, несмотря на отличие по IPC и количеству ядер. Кроме того, Xeon E5-2637 V4 по "соотношению цена / производительность" оказался в 20 раз выгоднее.

Таким образом, Xeon E5-2637 V4, несмотря на смешной прайс, равный одному походу в бургерную, оказался достаточен для всех современных ААА-игр.

А значит нет смысла тратить огромные суммы на CPU, если сверхдешевый вариант из Поднебесной показывает идентичные результаты. В общем, платформа LGA 2011-3 продолжает радовать экономных геймеров, позволяя проходить любимые тайтлы на копеечных системах.