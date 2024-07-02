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Razg0n
Память GDDR7 может увеличить FPS в играх на 30%
Компания Micron уверяет, что новый стандарт видеопамяти даст ощутимый прирост производительности в играх за счет возросшей пропускной способности и улучшения прочих характеристик.

В компании Micron считают, что графическая память следующего поколения в лице GDDR7 обеспечит 30%-ный прирост производительности в играх, по сравнению с аналогами, GDDR6 и GDDR6X. Причем и в тех, где используется трассировка лучей, и в тех, где применяется классическая растеризация.

Micron заявляет, что вышеописанное улучшение появится вместе с её будущими модулями GDDR7, работающими на скорости 32 Гбит/с.

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Это значительно быстрее 20 Гбит/с, которые может предложить GDDR6. И, хотя, компания не приложила результаты тестов, в любом случае, 30%-ный прирост FPS — это огромное улучшение для одного лишь буста скорости VRAM.

Впрочем, доказательства и не требуются, так как цифры говорят сами за себя. 60%-ное повышение пропускной способности в совокупности с улучшенной на 50% энергоэффективностью и 20%-ным сокращением времени доступа на выходе действительно дают огромный прирост производительности.

Проведенные ранее испытания с 12 чипами GDDR7, подключенными к 384-битному интерфейсу, разогнали поток данных до 1,5 ТБ/с.

Это в полтора раза выше, чем у текущего флагмана GeForce RTX 4090 с его 1,008 ТБ/с на GDDR6X. Таким образом, новый тип видеопамяти, вероятно, станет одним из ключевых факторов роста вычислительной мощности видеокарт GeForce RTX 5000-й серии.

#micron #gddr6 #gddr7 #fps #gddr6x #видеопамять #vram #пропускная способность
Источник: tomshardware.com
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