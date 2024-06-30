Аналитики Сбербанка провели исследование и выяснили, что прирост среднегодовой заработной платы в РФ измеряется двузначными цифрами.

В начале этого месяца Россия обошла Японию, став четвертой экономикой мира, о чем сообщил Всемирный банк.

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По свежей статистике аналитиков Сбербанка — SberCIB, специализирующихся на исследовании финансовых рынков, годовой рост заработной платы в России установился на уровне 16%. Несмотря на некоторое снижение по сравнению с предыдущими периодами, он более чем в три раза опережает ожидаемый размер инфляции.

В настоящий момент в абсолютном значении сумма среднего денежного довольствия составляет 54344 руб. Если в 2023 году рост зарплат ожидали 30% респондентов, то в 2024-м позитивно настроены уже 50%.

Двузначная динамика должна сохраниться и в будущем, чему в том числе способствует некоторый недостаток специалистов в отдельных отраслях. Работодатели продолжают активно привлекать кадры, с каждым разом повышая порог минимальной заработной платы по той или иной специальности. На это, в частности, указывает крайне низкий уровень безработицы, достигший в марте исторического минимума в 2,7%.