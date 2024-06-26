Samsung сменит поставщика процессоров для своей флагманской линейки смартфонов, вследствие повышения цен со стороны Qualcomm.

Некоторое время назад стало известно, что Samsung планирует оснастить свои будущие флагманские смартфоны Galaxy S25 процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Подобное решение связано с низкой производительностью собственных фабрик компании, осваивающих выпуск SoC Exynos 2500.

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Невысокий выход годной продукции делает производство коммерчески невыгодным, поэтому южно-корейский гигант и решился на замену. Впрочем, по последней информации Snapdragon тоже может пролететь мимо Galaxy S25, а место под крышкой в конце-концов займет чип от MediaTek. Сообщается, что Samsung уже вовсю тестирует один из топовых процессоров конкурента Qualcomm на будущей линейке.

Вероятность перехода на решения тайваньского бренда довольно высока, учитывая уже, фактически, подтвержденное использование в новом планшете Galaxy Tab S10 Plus чипа MediaTek Dimensity 9300+. А что касается Galaxy S25, то в нем, по всей вероятности, будет использоваться Dimensity 9400.

Samsung пришлось обратить внимание на MediaTek после того, как Qualcomm объявила цены на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Они оказались выше, чем у предыдущего поколения Gen 3, поэтому для сохранения рентабельности производства Galaxy S25 был выбран более дешевый аналог.

Впрочем, Samsung говорит, что не стоит скептически относиться к замене. Оба процессора основаны на 3-нм техпроцессе TSMC N3E, поэтому производительность и энергоэффективность Dimensity будет не хуже, чем у Snapdragon.

В первом квартале 2024 года Mediatek отгрузила наибольшее число SoC среди конкурентов — более 114 млн единиц, заработав 23 млрд долларов. Если компания на деле докажет, что ее чипы премиум-класса могут на равных тягаться со Snapdragon, то она вполне сможет рассчитывать на долгосрочное сотрудничество с Samsung.