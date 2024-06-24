Intel выпустит свои новые мобильные CPU Lunar Lake и настольные Arrow Lake-S этой осенью, вместе с материнскими платами на сокете LGA 1851

Компьютерные энтузиасты всего мира затаили дыхание в предвкушении выхода новейших процессоров Intel Core Ultra 200 на новом сокете LGA 1851. Последний сменит отправляющийся на свалку истории морально устаревший LGA 1700.

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Однако сначала, в период с 17 по 24 сентября, выйдут мобильные версии под наименованием Core Ultra 200V на архитектуре Lunar Lake. Intel позиционирует их в качестве решений для тонких и легких, но производительных ноутбуков.

И только спустя месяц после данного события, а именно в октябре, состоится дебют всеми нами ожидаемой десктопной платформы Arrow Lake-S. Intel впервые откажется от монолитной конструкции CPU, заменив её на мульти-чиплетную компоновку.

К сожалению, в этом поколении от технологии Hyper-Threading пришлось отказаться, но в играх многие и так её отключают для повышения FPS, а в рабочих задачах будут трудиться множество E-ядер, ставших еще более быстрыми.

Вместе с Core Ultra 200, ASUS, MSI, GIGABYTE, ASRock и другие вендоры объявят о запуске продаж материнских плат на чипсете Z890. Более простые H860 и H810 станут доступны после проведения выставки CES 2025 в январе. Тогда же выйдет народный Core Ultra 5 240(F), заменяющий Core i5-12400(F).

А пока нас ожидает стандартная троица из средне-бюджетного Core Ultra 5 245K, предфлагманского Core Ultra 7 265K и топового Core Ultra 9 285K. Они имеют разблокированный множитель и рассчитаны на разгон с целью достижения максимальной производительности системы.

Таким образом, искушенные геймеры уже могут начать готовиться к избавлению от хлама в лице Core i9-14900K и приобретению Core Ultra 9 285K, который по итогам 2024 года, вероятно, получит звание самого быстрого игрового процессора.