В сообществе Open Source не поддерживают высказанную идею о вынесении устаревших драйверов в отдельную ветку разработки

Как известно, на этой неделе в сообществе Open Source была высказано мнение о необходимости создания отдельной ветки "amber2" в репозитории Mesa — открытой реализации API OpenGL и Vulkan в Linux. Лейтмотивом данного изменения выступила очередная необходимость отказаться от поддержки устаревшего оборудования и сосредоточиться на поддержке новых драйверов.

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2,5 года назад Mesa уже подвергалась чистке кода, в результате которой на мороз были выкинуты Radeon R100 / R200, Nouveau и Intel i915 / i965. Так разработчики смогли сосредоточиться только на драйверах, поддерживающих библиотеку Gallium3D. Последняя содержит функции для работы с GPU и VRAM, которые во многом дублируются в не-Gallium3D драйверах.

В этом свете новая инициатива, очевидно, не принесет таких же фундаментальных изменений, как при формировании предыдущей ветки "amber". Да, частично можно будет снять нагрузку с разработчиков, но не кратно. Поэтому не все участники сообщества Open Source согласны с выдвинутым предложением.

В итоге дискуссия склонилась в сторону необходимости сохранения поддержки в Mesa драйверов для GPU R300 / R600, Nouveau NV30 и Mali 400. Соответственно, пока видеокарты Radeon 9000 и GeForce FX, которые вышли в начале нулевых, могут быть использованы в Linux.

Также среди альтернативных точек зрения была идея в выдержке 5-летнего срока, а затем — полный переход с OpenGL на Vulkan, с соответствующим дропом GPU, не поддерживающих новый API.