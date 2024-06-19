Уверенный рост производства и продаж ускорителей вычислений на растущем рынке искусственного интеллекта взвинтил стоимость акций NVIDIA на огромную высоту, позволив ей занять первое место в списке компаний с наибольшей капитализацией.

18 июня 2024 года NVIDIA, наконец, смогла стать топ-1 в списке самых дорогих компаний. В предыдущие дни наблюдалась острая борьба между ней, Microsoft и Apple. Соперники периодически сменяли друг друга, но на тяге от безостановочного роста продаж ИИ-ускорителей акции NVIDIA пошли в гору, тем самым выведя компанию на первую строчку рейтинга.

реклама

Путь на вершину был не быстрым, а основное увеличение стоимости акций произошло в последние 8 лет. До 2016 года акции торговались ниже отметки в $1, но к 2024 году они взлетели в 135 раз. Причиной этому стал целый ряд факторов, включая стагнацию основного конкурента в лице AMD.

В 2006-2007 гг. NVDIA выпустила чип G80 с унифицированной шейдерной архитектурой и библиотеку CUDA, заложив основу для вычислений на GPU. Далее около десяти лет шел органичный процесс развития графических процессоров. А в 2016 году появилась успешная линейка видеокарт GeForce GTX 1000, массовые модели которой вышли аккурат в период очередного майнингового бума, когда с полок смели практически всё.

Криптовалютная лихорадка 2021-2022 прошла под знаменем GeForce RTX 2000 и GeForce RTX 3000 с таким же ажиотажным спросом, качнув тикер NVDA до $32.





Но наибольший рост произошел относительно недавно, а его причиной как все знают, стал невиданно большой интерес к искусственному интеллекту. В конце 2022 года стартап Midjourney презентовал свою новую 4-ю модель генерации изображений с помощью нейросетей, которая стала настоящим прорывом.

Мир в живую увидел, на какие чудеса способен ИИ, и с тех пор его развитие идет семимильными темпами. Разумеется, все это дело крутится на специализированных ускорителях NVIDIA, созданных по лекалам графических процессоров.

Популярность вокруг ИИ только набирает обороты, повышая спрос на продукцию "зеленого лагеря", а значит компания может закрепить свою позицию в рейтинге на довольно продолжительный период времени. Тем более, что уже скоро выходит новая линейка видеокарт, а вероятность возникновения очередного майнингового бума на GPU никто не отменял.