Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
ASUS представила материнскую плату Z790-AYW OC WIFI, способную разгонять DDR5 до 11 150 МГц
Новая материнская плата, рассчитанная на экстремальных оверклокеров, позволяет достигать умопомрачительно высоких частот работы ОЗУ DDR5

Компания ASUS, являющаяся заслуженным лидером в производстве материнских плат высокого уровня, анонсировала свой новый продукт, который призван полностью раскрыть потенциал платформы LGA 1700. Плата под названием Z790-AYW OC WIFI готова предоставить искушенным энтузиастам максимум возможностей для разгона оперативной памяти DDR5.

реклама

Новинка выполнена в белых тонах, что вполне соответствует моде. Отличительной особенностью конструкции Z790-AYW OC WIFI стало наличие всего двух слотом DIMM, как у знаменитых серий ASUS APEX и EVGA K|NGP|N. Это дает возможность разгрузить контроллер памяти процессора, тем самым обеспечивая максимальный разгон оперативной памяти.

Впрочем, Z790-AYW OC WIFI может быть полезна также и для обычных пользователей, поскольку она поддерживает профили XMP с частотой до 8400 МГц. Бонусом идет усиленная подсистема питания по схеме 12 * 60 А + 1 * 60 А + 1 силовой каскад, а также наличие современных технологий, включая Wi-Fi 6 и 2,5G Ethernet.

Согласно представленной информации, при использовании СЖО 360 мм и процессора Core i5-14600K максимально возможная частота DDR5 находится на уровне 8 200 МГц. Переход на Core i9-14900K повышает планку еще на 200 МГц. Если задействовать систему охлаждения на базе холодильного оборудования, то частота RAM с топовыми CPU может доходит до 8 800 МГц.

Стакан с жидким воздухом и Core i5-14600K может разогнать память до 10 000 МГц, а с жидким азотом и Core i9-14900KF — вплоть до 11 150 МГц.

Хотя весть о скором релизе платформы LGA 1851 несколько снижает практическую ценность Z790-AYW OC WIFI, основной целью ее выпуска, по всей видимости, является желание ASUS побить определенную часть мировых рекордов оверклокинга.

#asus #ddr5 #разгон #память #озу #z790 #14900k #dimm #чиллер #z790-ayw
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Asus презентовала свои первые видеоадаптеры, созданные по стандарту NVIDIA SFF-Ready
Массовый выход из строя Core i7 и i9 может быть вызван браком, а Intel просто тянет время
ASUS выпустит матплату Z790-AYW OC WIFI с широкими возможностями разгона ОЗУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
6
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
7
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Акционеры Tesla согласовали выплату Илону Маску в размере $56 миллиардов, но власти США против
1
Опубликовано видео первого погружения в 4K 360° Manta Ray от DARPA
1
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
3
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Braiins представила недорогие мини-майнеры BMM 100 для домашнего майнинга
+
WhatsApp получил сразу несколько новых функций и улучшений для видеозвонков
+
Эксклюзивные для Китая смартфоны Xiaomi, Vivo и Oppo станут доступны глобально
+
Дилеры заявили о снижении цен на автомобили из-за большого количества китайских авто в России
4
Глобальный вариант Redmi Note 11 получил обновление HyperOS
+
На Украине заявили, что удары ВКС России сократили мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт
+
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
5
AMD Instinct MI300X обошел RTX 4090 и стал самым мощным ИИ-ускорителем в тесте Geekbench OpenCL
2
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
6
В России наладят выпуск микросхем для замены решений от Intel — на проект выделят 365 миллионов рублей
3

Популярные статьи

Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
41
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
191
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
4
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
26
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
185
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
8
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
17
Asia Times: Китайские производители EV с легкостью "проглотят" карательные пошлины Евросоюза
2
Мое мнение о сериале Fallout
8
Битва за рынок AI чипов разгорается с новой силой
2

Сейчас обсуждают

glavhyilo
15:22
ты новый акк завёл,а тот где
Западные аналитики призывают задуматься над предложением президента России
Михаил Иванов
15:20
🔴Кремль очень хочет отвлечь внимание от Швейцарского мирного форума Зеленского. И им таки есть о чем беспокоиться. ❗️России нет за этим столом на Саммите мира, это- абсолютно правильное решение. М...
Шольц заявил о необходимости приглашать Россию на следующие саммиты мира
Михаил Иванов
15:20
Выпей таблетки, у тебя ципсофобия
Шольц заявил о необходимости приглашать Россию на следующие саммиты мира
si-cat
15:20
Странное решение, тем более при полном отсутствии аналога. "Медведи" до сих пор летают и снимать с эксплуатации их никто не планирует...
Самый большой винтовой самолет всех времен Ан-22 уходит в отставку
Mallory
15:17
Чимбал, солнечный мальчик, тебе же я давным давно объяснил как решить твою проблему. Неужели ты не можешь разобраться как продать свое компьютерное барахло и купить себе на эти деньги айпад? Хочешь по...
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
si-cat
15:16
Отмазки призваны скрыть, что проблемы с отваливающимися частями так и не удалось решить 🤣
Замена самолета президента США снова отложена еще на 16 месяцев
Мимо
15:14
Тот самый провал. Который у тебя, ципса упоротая, между ягодицами.
Шольц заявил о необходимости приглашать Россию на следующие саммиты мира
si-cat
15:14
".. К сожалению, английские предприятия не смогли наладить производство, поэтому первоначально выбора не было.." Одно признание, что наглопромышленность не смогла наладить производство банальных кокар...
Британские чиновники обвинили Китай в слежке за Королевскими ВС при помощи беретов и фуражек
Шнур
15:14
Чяго??? Алтеру сделать? Ды вы жжоте... в алтеру было вбуханно намного больше денег прежде чем стало ею. Сначала надо придумать язык, потом надо сделать програмное обеспечение и програмный эмулятор а у...
В России наладят выпуск микросхем для замены решений от Intel — на проект выделят 365 миллионов рублей
glavhyilo
15:12
зеля не может мир принять,как и англосаксы.Путин всегда будет теперь напоминать планете,что эти негодяи,не хотят на мир пойти.
Западные аналитики призывают задуматься над предложением президента России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем