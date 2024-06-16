Новая материнская плата, рассчитанная на экстремальных оверклокеров, позволяет достигать умопомрачительно высоких частот работы ОЗУ DDR5

Компания ASUS, являющаяся заслуженным лидером в производстве материнских плат высокого уровня, анонсировала свой новый продукт, который призван полностью раскрыть потенциал платформы LGA 1700. Плата под названием Z790-AYW OC WIFI готова предоставить искушенным энтузиастам максимум возможностей для разгона оперативной памяти DDR5.

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Новинка выполнена в белых тонах, что вполне соответствует моде. Отличительной особенностью конструкции Z790-AYW OC WIFI стало наличие всего двух слотом DIMM, как у знаменитых серий ASUS APEX и EVGA K|NGP|N. Это дает возможность разгрузить контроллер памяти процессора, тем самым обеспечивая максимальный разгон оперативной памяти.

Впрочем, Z790-AYW OC WIFI может быть полезна также и для обычных пользователей, поскольку она поддерживает профили XMP с частотой до 8400 МГц. Бонусом идет усиленная подсистема питания по схеме 12 * 60 А + 1 * 60 А + 1 силовой каскад, а также наличие современных технологий, включая Wi-Fi 6 и 2,5G Ethernet.

Согласно представленной информации, при использовании СЖО 360 мм и процессора Core i5-14600K максимально возможная частота DDR5 находится на уровне 8 200 МГц. Переход на Core i9-14900K повышает планку еще на 200 МГц. Если задействовать систему охлаждения на базе холодильного оборудования, то частота RAM с топовыми CPU может доходит до 8 800 МГц.

Стакан с жидким воздухом и Core i5-14600K может разогнать память до 10 000 МГц, а с жидким азотом и Core i9-14900KF — вплоть до 11 150 МГц.

Хотя весть о скором релизе платформы LGA 1851 несколько снижает практическую ценность Z790-AYW OC WIFI, основной целью ее выпуска, по всей видимости, является желание ASUS побить определенную часть мировых рекордов оверклокинга.