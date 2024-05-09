Интерфейс твердотельного накопителя оказался не так важен при загрузке игр.

Многие пользователи задаются вопросом, какой вариант накопителя выбрать для установки игр. С одной стороны, жесткий диск позволяет разместить большее их количество, но при этом его использование, очевидно, сопровождается некоторым замедлением загрузки локаций.

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Поэтому геймеры в последнее время стали уделять больше внимания SSD. Однако, и здесь существует технологическая развилка, поскольку твердотельные накопители могут иметь как SATA-интерфейс, так и более продвинутый M.2. Хотя на относительно устаревшие материнских платы и можно установить M.2 SSD, воспользовавшись PCI-E адаптером, это влечет за собой потенциальную вероятность возникновения проблем с совместимостью и дополнительные траты.

Так что геймеры с подобными системами желали бы знать, насколько снизится производительность с SATA-диском. И, согласно последним тестам в девяти современных играх, данный тип SSD отстает от M.2 всего на 8%. Среднегеометрическое время загрузки ресурсов с SATA составила ~12,6 с, а с M.2 — 11,7 с.

Что касается разницы между HDD и SSD, то здесь все гораздо печальнее. Первые абсолютно не годятся для установки игр. Так, разница между SATA SSD и HDD достигла внушительных 674%. А в сравнении с M.2 SSD геймерам с HDD приходится ждать загрузки в 7,28 раза дольше.

Таким образом, было доказано, что в современных игровых ПК нет места жестким дискам. Но, в то же время, совсем не обязательно специально покупать для игр именно M.2 SSD, если в продаже присутствуют SATA-варианты с более выгодным соотношением цены и производительности.