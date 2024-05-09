Энергоэффективные ядра получат даже народные модели

В сеть просочились предварительные сведения о характеристиках десктопных процессоров будущей линейки Intel Core Ultra 200. К сожалению, источники содержат некоторую путаницу касательно точного состава линейки и включенных в нее моделей.

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Но одно известно точно, оверклокерские версии будут представлять 3 CPU — Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Каждая них получит по 24, 20 и 14 ядер соответственно.

Упоминается, что их не разгоняемые собраться будут иметь аналогичную конфигурацию. А единственная модель в лице Core Ultra 5 240(F) останется всего с 4 E-ядрами, вместо 8 у 125-ваттных версий.

Также утверждается, что в Core Ultra 200 будет гораздо меньше моделей, чем ранее. Среди них всего две с приставкой F, относящиеся к Core Ultra 5; по три с индексом K и без него; а также целых пять энергоэффективных с TDP 35 Вт. Итого суммарно 13 CPU.

Очевидно, что очередная перестройка архитектуры десктопных процессоров далась Intel не просто. Компании пришлось одновременно перейти на чиплетный дизайн, внедрить NPU, графику Xe-LPG, а также интегрировать больше E-ядер Skymont. Таким образом, можно воспринимать линейку Core Ultra 200 в качестве тестовой.