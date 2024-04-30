А также увеличив производительность и снизив задержки

Несколько месяцев назад энтузиаст Габриэль Ферраз показал, что 2,5" твердотельные накопители можно разгонять, получая прирост производительности, доходящий до 27%. На сей раз он решил доказать, что можно без проблем перепрошить SSD с памятью QLC в аналогичный с памятью SLC.

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В качестве объекта для исследования был взят популярный Crucial BX500, емкостью 500 ГБ. Данный безбуферный диск построен на базе контроллера Silicon Motion SM2259XT2, который в свою очередь оборудован одноядерным 32-разрядным процессором ARC с частотой 550 МГц и двумя каналами памяти, передающими данные со скоростью 800 МТ/с (400 МГц).

За память отвечают 4 кристалла NAND от Micron с кодом NY240. Соответственно, 1 канал управляет 2 модулями. Хотя по спецификациям скорость NY240 должна достигать 1600 МТ/с, в действительности её предел равен 525 МТ/с.

Как известно, Micron разделяет свою память по категориям долговечности. Так, средний ресурс у FortisFlash составляет около 1500 циклов перезаписи, а у Mediagrade примерно 900 циклов. Но, задействовав необходимый инструментарий Габриэль Ферраз сумел переключить NY240 из режима QLC в режим псевдо-SLC (pSLC). В итоге ресурс данной памяти повысился в 66 раз, до 100000 и 60000 циклов соответственно.

Для экспериментов энтузиаст воспользовался утилитой MPtools для Silicon Motion SM2259XT2, а также потрудился найти SSD именно с этим контроллером. Затем он модифицировал прошивку накопителя для включения режима SLC и залил её на диск.

Хотя недостатком подобной операции является снижение емкости SSD в 4 раза, с 512 до 114-120 ГБ, его ресурс взлетает в 3000 раз, до 4000 TBW (циклов перезаписи). Скорость передачи данных также возрастает на 18%, с 234 МБ/с до 276 МБ/с, а задержки снижаются на 13%, с 92 мкс до 80 мкс.