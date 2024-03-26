Архитектура Meteor Lake планирует посетить настольные ПК

Компьютерные энтузиасты, идущие в ногу со временем, с нетерпением ожидают выхода новейшего сокета LGA 1851, с которым будут совместимы выходящие в конце года CPU семейства Arrow Lake. Корпорация Intel решила дополнительно порадовать технарей всего мира, приблизив релиз данного процессорного разъема.

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Хотя в компании заявляли, что 7 нм мобильные Meteor Lake не будут предлагаться на ПК, "синие" все же планируют выпустить версии для десктопов. А, поскольку использовать для этих целей LGA 1700 было бы моветоном, Intel очевидно выбрала в качестве посадочной платформы LGA 1851.

На утекшем в сеть изображении mini-ITX материнской платы iBase MI1002 невооруженным глазом можно заметить новый сокет. На поддержку Meteor Lake также указывает упоминание в спецификациях iBase MI1002 SoC Intel Core Ultra 14-го поколения, выполненного в одночиповом дизайне без отдельного PCH.

Материнская плата оборудована парой слотов DDR5 SO-DIMM, разъемом M.2 2280, двумя 2,5G портами Ethernet, двумя USB-C, несколькими RS232 и по одному HDMI и DP. За графику отвечает встроенное видеоядро Xe-LPG.

В общем, хотя сокет LGA 1851 и выйдет раньше десктопных Arrow Lake, массовый пользователь вряд ли заметит данное событие. Поэтому с помпой встретить новинку получится скорее осенью, вместе с выходом высокопроизводительных оверклокерских версий Core 5 и Core 7.