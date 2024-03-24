Новое поколение процессоров Intel демонстрирует приличный прирост производительности

Уже несколько лет к ряду среднебюджетный процессор Core i5-12400F держит лидерство в рейтинге популярности среди народных масс. Присущие ему доступная цена, высокая производительность и скромный TDP мгновенно сделали ненужными устаревшие решения, а также не оставили шанса конкурирующим предложениям, требующим дорогие сопутствующие комплектующие.

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Но, поскольку технический прогресс в компьютерной сфере развивается стремительными темпами, долго почивать на лаврах Core i5-12400F, естественно, не мог. И в начале этого года на сцену ворвался младший представитель Core 14-го поколения в лице Core i3-14100F.

Несмотря на то, что данный камень обладает всего 4 ядрами и восемью потокам, а также в полтора раза меньшим объемом L3-кэша, более высокая высокая частота в турбо режиме позволяет ему догонять старшего собрата.

Последние тесты в современных играх наглядно демонстрируют практически равенство между Core i3-14100F и Core i5-12400F. Так, в Cyberpunk 2077, имеющем идеальную оптимизацию потоков CPU, средняя частота кадров между процессорами разной весовой категории была довольно близкой, а расхождение на всем протяжении бенчмарка не превышало 5-10 FPS в пользу Core i5.

В Forza Horizon 5 "малыш" Core i3-14100F закрепил результаты, уступив Core i5-12400F также не более 5%. Здесь первый даже умудрился не просесть по показателям минимального фреймрейта, выдавая почти сотню FPS даже в нагруженных сценах.

Таким образом, бюджетный Core i3-14100F, рассчитанный на офисные печатные машинки, без малейших проблем смог раскочегарить довольно производительную и требовательную к ЦП GeForce RTX 4070 SUPER.

Поэтому не удивительно, что цена на него не спешит падать. Ведь, кроме аналогичной Core i5-12400F производительности в играх, пользователи также получают буст в скорости работы ОС, браузера и множества типичных однопоточных приложений.



