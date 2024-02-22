Оно объединило в себе различные технологии компании

NVIDIA представила свое новое приложение, которое призвано заменить GeForce Experience и объединить в себе разрозненный функционал "зеленой" экосистемы. К сожалению, панель управления не включена в общий состав пока проходит стадия бета-тестирования, но в будущем слияние должно произойти.

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Приложение NVIDIA поддерживает русский язык и не требует для своей работы авторизации, хотя такая возможность реализована. В процессе установки GeForce Experience автоматически удаляется за ненадобностью.

После открытия программы нас встречает главная страница с библиотекой обнаруженных на дисках игр, не обязательно лицензионных. Каждую можно детально настроить, регулируя множество параметров. К примеру, доступны фиксация максимальной частоты кадров, включение принудительной вертикальной синхронизации, указание глобального ограничения размера кэша шейдеров и т. д.

Кроме прочего, в новом приложении собраны различные удобные функции, присущие "зеленым" GPU. В их числе NVIDIA Brodcast, которая позволяет менять фон трансляции с помощью ИИ. Также присутствует Frameview, которым можно замерять частоту кадров, загрузку ГП и ЦП, их температуру и пр.

Каждая из опций запускается отдельно от основного приложения, так что последнее можно считать своего рода библиотекой экосистемы NVIDIA и запускалкой входящих в неё программ. Вероятно, в дальнейшем оно будет обрастать новыми функциями, таким образом пользоваться видеокартами NVIDIA станет еще более удобным.