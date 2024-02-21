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Razg0n
Примитивная игра про поглаживание животных принесла программисту-самоучке 240 тысяч долларов
Игры, создаваемые по принципу "тяп-ляп и в продакшн", могут быть довольно прибыльными

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С развитием игровой индустрии доходы в ней значительно выросли и сравнялись с прибылью, генерируемой высокобюджетными фильмами. Расходные статьи многих ААА-проектов перевалили отметку в сотни миллионов долларов, а время их разработки растянулось на несколько лет.

Учитывая данные факты сложно представить, чтобы единственный программист смог бы за короткий период выкатить целую серию игр, за которые ему бы заплатили приличную сумму.

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Однако, создатель Stroke Ти Джей Гарднер разрушил стереотипы и доказал, что невозможное возможно. Сюжет его незамысловатой казуалки довольно прост: игроку необходимо гладить изображение животного, спроецированного на синий фон. При каждом нажатии на кнопку геймпада оно начинает мигать, а при достижении определенного количества нажатий игрок получает виртуальный трофей.

Stroke не содержит ни анимации, ни звуковых эффектов. Даже музыкальное сопровождение представлено низкокачественными зацикленными ритмами, играющими на заднем плане. Что же до изображений, то они были взяты из Википедии, и имеют лицензию Creative Commons.


Со стороны выглядит как полный провал, но финансовые показатели  говорят об обратном. С момента релиза в сентябре 2022 года Stroke приобрели более 120 тысяч пользователей. Учитывая стоимость одного экземпляра в $2,79-$3,99 и 30% комиссию PS Store, игра принесла её создателю примерно 240 тысяч долларов.

"На первую ушло где-то 7 или 8 часов, а на последующие не более получаса", заявил Гарднер. В процессе разработки самоучка руководствовался в основном онлайн-гайдами и Youtube.

#игры #ps store
Источник: techspot.com
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