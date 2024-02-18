Новейший видеоадаптер "зеленого лагеря" не блистает высокой производительностью

В начале февраля NVIDIA выпустила на рынок графический ускоритель GeForce RTX 3050 6 GB, призванный занять почетное место в системах с ограниченным уровнем энергопотребления. TDP в 75 Ватт и отсутствие разъема дополнительного питания стали настоящим спасением для любителей компактных сборок.

реклама

Казалось, что, наконец, наступила эра расцвета ПК в форм-факторе micro-tower. Однако, к великому сожалению, этим утопичным желаниям фанатам не было суждено сбыться.

Всестороннее тестирование, проведенное изданием TechPowerUp, выставило на всеобщее обозрение реальные вычислительные возможности GeForce RTX 3060 6 GB, и они оказались далеко не такими выдающимися, как у её старшей сестры.

Тотальное урезание характеристик привело к снижению показателей относительно модели с 8 ГБ VRAM в 1080p на 28%, в 1440p на 30%, а в 4K падение производительности составило внушительные 40%.

В Cyberpunk 2077 новинка умудрилась проиграть средне-бюджетной GeForce GTX 1660 Ti, выпущенной пять лет назад. Даже древняя Radeon RX 580, продающаяся на развес, отстала всего на 24%. А Radeon RX 6600, стоящая на пару тысяч дороже, вырвалась вперед на невероятные 60%.

По итогу GeForce RTX 3050 6GB стала одной из самых невыгодных видеокарт в нижней ценовой категории. Поэтому эксперты рекомендуют доплатить за более полноценные варианты, например GeForce RTX 4060 или лучше.